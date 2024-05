Pregled - evropske volitve 2024, 25. 5. (sobota)

BREŽICE - Mladim, ki se te dni družijo na Evropskem mladinskem dogodku v Brežicah, so se danes pridružili politiki, ki so prisluhnili njihovi viziji družbe. Kandidat Gibanja Svoboda za evropskega komisarja Tomaž Vesel in direktor državne volilne komisije Igor Zorčič sta mlade med drugim pozvala k udeležbi na evropskih volitvah.

CELJE - Stranka SD je v okviru volitev v Evropski parlament program predstavila na osrednjem dogodku Območne organizacije SD Celje, prisotni so bili tudi predsednik stranke Matjaž Han ter njihovi kandidati za evropske poslance.

LJUBLJANA/KRANJ/MARIBOR/CELJE/NOVA GORICA/ZAGORJE/LJUTOMER - Na stojnici Levice v Ljubljani so volivce nagovarjali kandidati za evropske volitve Nataša Sukič, Luka Mesec in Dan Juvan, v Kranju Fahir Gutić. Na mariborski tržnici je bila Tarra Stermšek Kristan, v Ljutomeru pa Luka Omladič.

SLOVENJ GRADEC - Mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine se je s predstavitvijo kandidatke SDS za evropsko poslanko Zale Tomašič mudila v Slovenj Gradcu.

TREBNJE/DOLENJSKE TOPLICE/ŽUŽEMBERK/DOMŽALE/SLOVENSKA BISTRICA/ZAGORJE/CERKNO - Potujoča kavarna NSi, na kateri je bila prisotna kandidatka za evropsko poslanko Vida Čadonič Špelič, je obiskala Trebnje in Dolenjske Toplice in Žužemberk. Nekateri kandidati so bili prisotni na tržnicah NSi, in sicer Ljudmila Novak v Domžalah, Matej Tonin v Slovenski Bistrici ter Katja Berk Bevc in David Klobasa v Zagorju. Jernej Vrtovec in Janez Žakelj sta se udeležila Evropskega srečanja NSi v Cerknem.

LJUBLJANA/CELJE/KRANJ/KOPER - Volivce so po več krajih nagovarjali tudi kandidati za evropske poslance stranke Vesna. V Ljubljani sta bila navzoča Uroš Macerl in Ibrahim Nouhoum, v Celju Urša Zgojznik, v Kranju Klemen Belhar, v Kopru pa Andreja Marolt.