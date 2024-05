Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 25. 5. (sobota)

LJUBLJANA - Uvedbi preferenčnega glasu, uporabi konoplje v medicinske namene in za osebno rabo ter pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se na posvetovalnih referendumih obeta podpora, ugotavlja anketa, ki so jo za POP TV izvedli pri Inštitutu Mediana. Največjo javno podporo ima uvedba preferenčnega glasu, najmanjšo pa uporaba konoplje za osebno rabo. Anketo za POP TV je Mediana na vzorcu 713 volilnih upravičencev izvedla med 21. in 24. majem.