Varnostni svet ZN potrdil resolucijo o zaščiti humanitarnih delavcev

New York, 24. maja - Varnostni svet Združenih narodov je danes s 14 glasovi za in vzdržanim glasom Rusije potrdil resolucijo o zaščiti humanitarnih delavcev in osebja ZN, ki jo je predlagala Švica. Slovenska predstavnica Ondina Blokar Drobnič je ob tej priložnosti opozorila na nesprejemljivo visoko število ubitih humanitarnih delavcev.