Slovenija v Varnostnem svetu za neoviran humanitarni dostop do otrok v oboroženih spopadih

New York, 3. aprila - Slovenska predstavnica je danes na zasedanju Varnostnega sveta ZN o otrocih v oboroženih spopadih izrazila ogorčenje, da se otrokom še naprej onemogoča dostop do humanitarne pomoči, kar je opredelila kot okrutno in nehumano. Zasedanje, ki se je končalo brez ukrepa, je sklicala predsedujoča Varnostnemu svetu v aprilu Malta.