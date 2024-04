Varnostni svet ZN ponovno razpravljal o katastrofalnem humanitarnem položaju v Gazi

New York, 25. aprila - Humanitarnih dejavnosti ne moremo soditi po štetju tovornjakov, je v sredo na vnovičnem zasedanju Varnostnega sveta ZN o humanitarnem položaju v Gazi dejala višja koordinatorka za humanitarne zadeve in obnovo Gaze Sigrid Kaag in pozvala k spremembi paradigme, da se res dostavi pomoč v skladu s potrebami.