Pirc Musar: Vlada naj zbere pogum za priznanje Palestine

Ljubljana, 24. maja - Slovenija je začela postopke za priznanje Palestine, vendar potrebujemo več odločnosti, je danes dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Poudarila je, da v Varnostnem svetu ZN zagovarjamo rešitev dveh držav, a da do te rešitve brez priznanja Palestine ne more priti, zato si želi, da bi vlada prihodnji teden zbrala pogum in storila ta korak.