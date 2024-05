Komisarja Lenarčič in Kiriakides članice EU pozvala k sprejetju bolnikov iz Gaze

Bruselj, 24. maja - Evropska komisarja za krizno upravljanje Janez Lenarčič in za zdravje Stela Kiriakides sta sredi preteklega tedna članice EU pozvala, naj sprejmejo bolnike iz Gaze, kjer je dostop do zdravstvene oskrbe zaradi vojne močno omejen. Odgovore v Bruslju še čakajo, so danes za STA pojasnili na komisiji.