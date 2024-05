Zelenski ob nadaljevanju ruske ofenzive obiskal regijo Harkov

Harkov, 24. maja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obiskal istoimensko prestolnico regije Harkov na severu Ukrajine ob nadaljevanju spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami, ki so tam 10. maja sprožile večjo kopensko ofenzivo. Ukrajinsko poveljstvo trdi, da so ruske sile v harkovski regiji "obtičale", napredujejo pa na vzhodni fronti.