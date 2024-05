Pobudnice za varen in dostopen splav v Evropi pozvale na evropske volitve

Ljubljana, 24. maja - Koordinatorke pobude Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi so na današnji spletni novinarski konferenci pred evropskimi volitvami državljane EU pozvale na volišča. Poudarile so, da bosta namreč o pobudi nazadnje odločala Evropski parlament in Evropska komisija v novi sestavi.