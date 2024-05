V Rusiji in Ukrajini novi napadi in smrtne žrtve

Harkov/Doneck, 23. maja - V ukrajinskih napadih z droni v ruski obmejni regiji Belgorod in obstreljevanju mesta Gorlivka v regiji Doneck sta bili ubiti dve osebi, so danes sporočile lokalne oblasti. En človek je bil ubit tudi v ruskem napadu v regiji Harkov, od koder so od 10. maja po začetku okrepljene ruske ofenzive evakuirali skoraj 11.000 ljudi.