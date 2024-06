Mirovno konferenco o Ukrajini sklenili s skupno izjavo

Bern, 16. junija - Voditelji 80 držav od 93 sodelujočih so s skupno izjavo danes končali mirovno konferenco o Ukrajini. Ta pravi, da mora Kijev začeti dialog z Rusijo o pristopu do mirovnih pogajanj, Rusija pa mora zagotoviti neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, poročajo tuje agencije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želi čimprej novo srečanje.