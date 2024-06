Kremelj pozval Ukrajino k razmisleku o umiku vojske in začetku mirovnih pogajanj

Moskva, 16. junija - Kremelj poziva ukrajinske oblasti, naj "razmislijo" o umiku vojske z juga in vzhoda države in pristopu do mirovnih pogajanj. Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je danes dejal, da Ukrajino k temu poziva zaradi "trenutne dinamike na fronti, ki se poslabšuje, s tem pa so na slabšem tudi Ukrajinci", poroča francoska tiskovna agencija AFP.