Mesec ob 25-letnici Fiha: Slovenija je zgled v Evropi, kako urediti financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Ljubljana, 10. oktobra - Slovenija je s Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) zgled v Evropi, kako naj bo urejeno to področje, je na slovesnosti ob njeni 25-letnici dejal minister za delo Luka Mesec. V prvih dneh po avgustovskih poplavah je bila med prvimi, ki je Rdečemu križu in Karitas omogočila nudenje pomoči, je spomnil.