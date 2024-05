Več zdravniških organizacij za izenačitev plačila za delo med javnimi in zasebnimi izvajalci

Ljubljana, 22. maja - V zdravniškem društvu, zbornici in združenju zasebnih zdravnikov pozdravljajo načrtovano noveliranje zakona o zdravstveni dejavnosti. A menijo, da je konec dvojne prakse zdravnikov le obrobni del, bolj pomembna za ohranitev javnega zdravstva sta ustrezno plačilo zdravstvenih storitev in izenačitev plačila za delo med javnimi in zasebnimi izvajalci.