Pregled - šport, 21. 5. (torek)

VAL GARDENA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec 16. etape dirke po Italiji. V dnevu, ki se je začel kaotično s pogajanji kolesarjev z organizatorji zaradi slabega vremena, je 25-letnik mirno vozil v glavnini, na koncu pa napadel 1,5 km pred koncem in vpisal še peto zmago na letošnjem Giru.

ABU DABI - Judoistka Andreja Leški je svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju v kategoriji do 63 kg osvojila peto mesto. V ponovitvi lanskega finala svetovnega prvenstva v Dohi proti francoski olimpijski prvakinji Clarisse Agbegnenou je v borbi za tretje mesto izgubila po tretji kazni v podaljšku.

LJUBLJANA - V finalu državnega prvenstva bosta tretjič zapored igrala Cedevita Olimpija in Kansai Helios. Ljubljančani so polfinalno serijo proti GGD Šenčurju končali po dveh tekmah, Domžalčani pa so bili v odločilni tretji v Novem mestu boljši od Krke z 72:65. Finalna serija na tri zmage se bo začela v petek, 24. aprila, v Domžalah. Druga tekma v Tivoliju je na sporedu v nedeljo, 26. maja.

PARIZ - Tri slovenske teniške igralke so uspešno preskočile prvo od treh kvalifikacijskih ovir za nastop na drugem letošnjem turnirju za grand slam v Parizu. Veroniki Erjavec, ki je bila uspešna v ponedeljek, sta se danes pridružili Tamara Zidanšek, ki je v slovenskem obračunu premagala Polono Hercog, ter Dalila Jakupović, ki je ugnala Romunko Irino Baro s 4:6, 6:3 in 6:4.

BRDO PRI KRANJU - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je razkril širši seznam reprezentance za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. Na seznamu je tudi član Maribora Josip Iličić.

PRAGA - Hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Pragi in Ostravi so končali skupinski del tekmovanja. Znani so vsi četrtfinalni pari, to so Švedska - Finska, Kanada - Slovaška, Švica - Nemčija in ZDA - Češka. Iz elite sta izpadli Velika Britanija in Poljska, prihodnje leto ju bosta zamenjali Slovenija in Madžarska.