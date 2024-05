Pregled - evropske volitve 2024, 21. 5. (torek)

LJUBLJANA/KOBARID/AJDOVŠČINA - Kandidata SD za evropske volitve Milan Brglez in Neva Grašič sta na novinarski konferenci predstavila enega od programskih stebrov kampanje SD: varnost. V SD menijo, da je varna EU pogoj za varnost Slovenije. Izpostavila sta mirno reševanje sporov, diplomacijo in izvedbo pakta o migracijah, pa tudi prehransko varnost in zaščito proti naravnim nesrečam. Ob tem sta poudarila tudi pomen čimprejšnjega priznanja Palestine skupaj z drugimi, "ali pa vsaj eno" državo EU. Kandidat za evropskega poslanca Matjaž Nemec je obiskal občino Kobarid, Matevž Frangež pa občino Ajdovščina.

LJUBLJANA - Prodaja slovenskih prehranskih podjetij tujim lastnikom predstavlja tveganje za prehransko neodvisnost, negativno pa vpliva tudi na slovensko gospodarstvo, so opozorili v stranki Vesna. Ob tem so pozvali k strategiji, ki bi zagotovila prehransko neodvisnost Slovenije, izboljšanje položaja kmetov in bi spodbujala lokalno.

LJUBLJANA - Stranka LDS na evropskih volitvah podpira listo Zelenih Slovenije. S podporo želijo motivirati liberalnodemokratsko opredeljene volivce. Kot so sporočili iz stranke Zeleni, so se člani in simpatizerji LDS uspešno vključili v zbiranje podpore volivcev za listo, na njej pa so tudi liberalnodemokratsko usmerjeni kandidati.

LJUBLJANA - Sindikat upokojencev Slovenije je nosilcem list za evropske volitve zastavil nekaj vprašanj, z odgovori bodo seznanili člane sindikata. Kot so zapisali, se strinjajo s programi, kjer se v ospredje postavlja varstvo okolja, zeleni prehod, mir, delavske pravice, ženske pravice, solidarna družba, dostojno delo in enakopravnost, pogrešamo pa podrobnejše usmeritve, ki se nanašajo ohranjanje socialne Evrope in na starejše.