Pregled - svet, 21. 5. (torek)

BERLIN/TEL AVIV - Nadaljevali so se odzivi na ponedeljkovo zahtevo tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za naloge za prijetje voditeljev Izraela in Hamasa zaradi suma vojnih zločinov. Nemčija je ocenila, da tožilec ustvarja "lažen vtis enakovrednosti", izraelski obrambni minister Joav Galant je zahtevo označil za podlo. Obsodil je vlečenje vzporednic med voditelji Izraela in Hamasa, ob kar so se obregnili tudi v Rimu.

GAZA - Izraelski napadi v Gazi so zahtevali nove smrtne žrtve. Najmanj 11 Palestincev je bilo ubitih v Rafi, v celotni enklavi pa v zadnjih 24 urah skupno 85. V novi izraelski raciji na zasedenem Zahodnem bregu jih je medtem življenje izgubilo sedem. Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) je zaradi slabih varnostnih razmer začasno ustavila razdeljevanje hrane v Rafi.

BRUSELJ - Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, so sprejeli zakonodajno podlago, ki bo omogočila uporabo prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja za vojaško in drugo pomoč Ukrajini. Po besedah belgijske ministrice Hadje Lahbib bi lahko bile približno tri milijarde evrov na razpolago že julija.

BRUSELJ - Države članice EU so dokončno potrdile reformo trga EU z elektriko, ki je odgovor na energetsko krizo, povezano z rusko agresijo na Ukrajino. Nova zakonodaja naj bi zaščitila potrošnike pred nestanovitnimi cenami in pospešila uporabo obnovljivih virov energije, spodbuja pa tudi jedrsko energijo. Potrdile so tudi spremembe na plinskem trgu.

BRUSELJ - Ministri članic EU za telekomunikacije so potrdili akt o umetni inteligenci. Ta bo začel veljati 20 dni po objavi v uradnem listu, uporabljati pa se bo začel postopoma. Najprej bodo morali v EU začeti izvrševati prepovedi, povezane z umetno inteligenco. Po enem letu se bodo začela uporabljati pravila o modelih umetne inteligence za splošne namene, dve oziroma tri leta po uveljavitvi pa pravila za sisteme z visokim tveganjem.

TEHERAN - Iranci so se začeli poslavljati od predsednika Ebrahima Raisija, ki je skupaj z več predstavniki države v nedeljo umrl v helikopterski nesreči. Žalujoči so se zbrali v mestu Tabriz na severozahodu države, kamor je bil pred nesrečo namenjen Raisi, več deset tisoč ljudi se je zbralo tudi v Teheranu. Pogrebne slovesnosti bodo potekale do četrtka.

BRUSELJ - EU in Moldavija sta podpisali pakt o sodelovanju na področju varnosti in obrambe, ki naj bi Kišinjovu med drugim pomagal pri spopadanju z grožnjami Rusije. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pozdravil sklenitev partnerstva in dodal, da bo EU podobna sklenila tudi z drugimi državami.

FRANKFURT - Na sodišču se je začel drugi sodni proces proti devetim domnevnim članom skrajno desničarske skupine Državljani rajha, ki so obtoženi članstva oz. podpore teroristični organizaciji in načrtovanja državnega udara. Pred sodnike je stopil tudi 72-letni Heinrich XIII. Prinz Reuss, ki naj bi bil v skladu z načrti skupine po državnem udaru imenovan za vodjo države.

KALAMATA - Sodišče v Grčiji je umaknilo obtožnice proti devetim osumljencem v primeru brodoloma ladje z migranti v Jonskem morju pri Peloponezu junija lani. Sprejelo je argument obrambe, da ni pristojno za obravnavo primera, saj se je nesreča zgodila v mednarodnih vodah. Preobremenjena ladja z več kot 700 ljudmi je potonila junija lani, reševalci so našli le 82 trupel, 104 ljudje so preživeli.

KIJEV - Zaveznice bi lahko s svojega ozemlja prestrezale ruske rakete nad Ukrajino, je ob obisku obiskom nemške kolegice Annalene Baerbock izjavil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Tako Baerbock kot nemški obrambni minister Boris Pistorius, ki je obiskal Latvijo, pa sta pozvala h krepitvi ukrajinske zračne obrambe.

BRUSELJ - EU naj bi bila vpletena v operacije v severnoafriških državah, ki vsako leto v puščavo ali na druga oddaljena območja prepeljejo več deset tisoč temnopoltih migrantov, da bi jim preprečili prihod v unijo, piše v poročilu preiskovalne mreže Lighthouse Reports. Sistem naj bi se izvajal s pomočjo denarja, opreme, obveščevalnih podatkov in varnostnih sil EU in evropskih držav.

BRUSELJ - Evropska komisija namerava postopek, ki ga je leta 2017 zaradi skrbi na področju vladavine prava sprožila proti Poljski, zaključiti do konca meseca, je po razpravi z ministri članic za evropske zadeve povedala pristojna evropska komisarka Vera Jourova. Zagotovila je, da bodo še naprej spremljali spoštovanje vladavine prava na Poljskem.

NEW YORK - Obramba in tožilstvo sta sklenila zaslišanje zadnje priče obrambe na sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem odnosu. Trump kljub nekaterim namigom vendarle ni pričal. Postopek se sedaj seli v zadnjo fazo, v kateri bo porota odločala o Trumpovi usodi.

BANGKOK - Na letu SQ321 letalske družbe Singapore Airlines iz Londona v Singapur je zaradi hude turbulence umrl 73-letni britanski državljan, še 70 potnikov in članov posadke je poškodovanih, od tega sedem huje. Letalo Boeing 777-300ER so po incidentu preusmerili na letališče Suvarnabhumi v Bangkoku na Tajskem.

NEAPELJ - Območje ognjenika Flegrejska polja blizu Neaplja na jugu Italije je v ponedeljek stresel potres z magnitudo 4,4. Tresenje tal je sprožilo paniko med tamkajšnjimi prebivalci, ki so noč preživeli na prostem, a ni povzročilo večje škode. Oblasti so ob najmočnejšem nizu potresov v 40 letih evakuirale okoli 40 družin.

PARIZ - Skrajno desna francoska stranka Nacionalni zbor (RN) je sporočila, da v prihodnji sestavi Evropskega parlamenta ne bo sodelovala z nemško skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD). Obe sta sicer članici politične skupine Identiteta in demokracija (ID), njun razkol pa bi lahko vplival na volilni izid ID.

BRATISLAVA - Slovaški parlament je soglasno sprejel resolucijo, v kateri je med drugim pozval javnost, naj preneha širiti sovraštvo ter prispeva k spravi in stabilnosti v družbi. Ob tem so poslanci obsodili nedavni poskus atentata na premierja Roberta Fica, čigar zdravstveno stanje se postopoma izboljšuje.

PARIZ- Na kazenskem sodišču v Parizu se je začelo prvo sojenje predstavnikom sirskega režima zaradi obtožb o zločinih proti človečnosti med vojno v Siriji. Trem visokim varnostnim predstavnikom režima v Damasku, domnevno odgovornim za smrt dveh francoskih državljanov, sodijo v odsotnosti. Sojenje bo po napovedih trajalo do petka.

BRUSELJ - EU je kritizirala ponedeljkovo zaprtja šestih podružnic srbske Poštne hranilnice na severu Kosova le nekaj dni po izteku prehodnega obdobja za uveljavitev uredbe o prepovedi prometa v srbskih dinarjih. V evropski službi za zunanje delovanje so kosovsko potezo ocenili kot zaostrovanje odnosov v času, ko je dialog med državama zastal, in obe pozvali nazaj za pogajalsko mizo.