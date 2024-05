Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 21. 5. (torek)

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je na seji zavrnilo tudi predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti odloka vložili v SDS in NSi. Obenem je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno, so sporočili z ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je sklep sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Že pred tem je ustavno sodišče zavrnilo tudi predlog omenjenih opozicijskih strank za zadržanje izvedbe posvetovalnega referenduma o rabi konoplje.

LJUBLJANA - V kampanjo pred posvetovalnim referendumom o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je vključenih 17 organizatorjev. Zagovorniki izpostavljajo pravico do dostojanstvene smrti tistih, ki neznosno trpijo, nasprotniki pa se sklicujejo na ustavno načelo nedotakljivosti življenja. Za so se izrekli v strankah Gibanje Svoboda, SD, Levica, Vesna, Zeleni Slovenije, Piratska stranka in Stranka mladih - Zeleni Evrope ter društvih Srebrna nit, Mladi Zeleni Slovenije in Zelena akademija Slovenije. Pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nasprotujejo stranke SDS, NSi, SLS ter Združenje Gibanje za otroke in družine, Združenje slovenskih katoliških zdravnikov, Društvo Gibanje za življenje in Metka Zevnik kot fizična oseba.