V Rusiji aretirali zaradi kritik odstavljenega generala

Moskva, 21. maja - Ruskega generala Ivana Popova, ki so ga lani odstavili zaradi kritik na račun vodenja ruskih operacij v Ukrajini, so aretirali zaradi suma goljufije, so danes poročale ruske tiskovne agencije. Vojaško sodišče je sporočilo, da so ga 17. maja priprli za dva meseca zaradi suma obsežne goljufije. Grozi mu do deset let zapora.