16 dni do OI - balvanski raj v Fontainebleauju

Starodavni gozd pri Fontainebleauju - priljubljen motiv številnih francoskih slikarjev - je z velikostjo približno 25.000 hektarjev najobsežnejši gozd na širšem območju Pariza in velja za prava 'zelena pljuča' tega velikega mesta. Je pomembna turistična destinacija že 200 let.

Morje, ki je v davnih časih preplavilo pariško kotlino, je tam pustilo za sabo na desettisoče blokov iz peščenjaka, nekateri so sivi, drugi rjavkasti, nekateri majhni in drugi ogromni. Mnogi ležijo sredi gostega gozda, drugi so udobno ugnezdeni v drobni beli mivki.

Plezanje se je tam začelo že zelo zgodaj, pravzaprav so prav v Fontainebleauju okoli leta 1900 izumili balvansko plezanje. Od takrat se je Fontainebleau, ljubkovalno tudi Bleau, razvil v eno največjih plezališč na svetu za tiste športne plezalce, ki se navdušujejo nad plezanjem brez vrvi, varovanja in čelade.

Izbira je velika, ocene težavnosti se začnejo že pri 2b in segajo do 8b, kar je zaenkrat najtežje ocenjeni balvan v Fontainebleauju. Dodatno so balvane s približno enakimi ocenami združili v krožne poti, označene z različnimi barvami. Posamezna krožna pot lahko vsebuje od 30 pa do več kot 100 balvanov.

Prav na začetku so v Fontainebleau prihajali alpinisti, da bi trenirali. Danes pa je plezanje olimpijski šport, za katerega kraljico velja Slovenka Janja Garnbret. In čeprav pred olimpijskimi igrami v Parizu ves njen trening verjetno poteka na plastiki, je letos spomladi prvič obiskala Fontainebleau ter preplezala pet zelo težkih balvanov, imenovanih 'velikih pet'. Podvig ji je uspel v enem samem dnevu, jo je njen trener Roman Krajnik pohvalil na Instagramu.

Navidez tihi gozdovi Fontainebleauja pa ne privlačijo le športnih plezalcev. Med mogočnimi hrasti, borovci in bukvami se vijejo neštete pohodniške, kolesarske in tekaške poti, območje pa je znano tudi po raznoliki flori in favni. Tam sobivajo zaščitene divje živali, kot so jeleni in srne, divji prašiči in lisice, veverice, zajci, jazbeci in celo plazilci.