Tožilec ICC zahteva izdajo naloga za aretacijo Netanjahuja in voditeljev Hamasa

Haag, 20. maja - Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan je danes zahteval izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, obrambnega ministra Joava Galanta in treh voditeljev Hamasa zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, storjenih v napadu na Izrael 7. oktobra in ofenzivi v Gazi.