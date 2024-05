V čebelariju na strehi NIB čmrlji živijo precej običajno čmrlje življenje

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 20. maja - Na strehi nove stavbe Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) stoji čebelarij, ki služi kot raziskovalni laboratorij za gojenje in raziskovanje čmrljev ter čebel samotark, z namenom ohranjanja njihovega varstva. Vanj so že naselili prve čmrlje družine, ki lahko sicer prosto letajo v naravo in nemoteno opravljajo vlogo odličnih opraševalcev.