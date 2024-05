V okviru svetovnega dneva čebel bo potekal tudi mednarodni forum

Ljubljana, 1. maja - Letošnja tema svetovnega dneva čebel, katerega glavni namen je ozaveščanje o pomenu čebel in drugih opraševalcev za človeštvo, je "z mladimi za čebele". Glavni mednarodni dogodek svetovnega dneva čebel, ki se ga obeležuje 20. maja, bo mednarodni forum Čebela za ljudi, planet in mir, ki bo potekal v Ljubljani 22. in 23. maja.