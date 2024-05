V Beltincih slovesnost pred svetovnim dnevom čebel

Beltinci, 18. maja - Čebelarska zveza Slovenije je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo društev Pomurja in Občino Beltinci danes v Beltincih pripravila osrednji dogodek ob svetovnem dnevu čebel, ki ga obeležujemo 20. maja. Na njem so pripravili čebelarsko tržnico ter na ogled postavili paviljon medena zgodba in model kranjske čebele.