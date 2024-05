Rusija in Ukrajina ponoči sestrelili več kot sto izstrelkov

Kijev/Moskva, 19. maja - Ukrajina in Rusija danes poročata o sestrelitvah sovražnikovih izstrelkov. Ruska zračna obramba je nad Krimom sestrelila devet raket tipa atacms in dron. Še 60 ukrajinskih brezpilotnikov so sestrelili nad regijama Belgorod in Krasnodar. Ukrajinska vojska je medtem uničila vseh 37 ruskih dronov, v obstreljevanju Harkova pa je bilo ubitih več ljudi.