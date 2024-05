V nemirih na Novi Kaledoniji nova smrtna žrtev

Noumea, 18. maja - V nemirih, ki so pred dnevi zajeli francosko čezmorsko ozemlje Nova Kaledonija, je bila danes ubita ena oseba, še dve pa sta bili ranjeni. Izgredi so tako skupno zahtevali že šest življenj. Več sto vojakov in policistov je tudi danes varovalo ulice glavnega mesta Noumea, pri čemer lokalne oblasti opozarjajo, da mir še zdaleč ni vzpostavljen.