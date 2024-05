Na nemirno Novo Kaledonijo prispele varnostne okrepitve

Pariz/Noumea, 17. maja - Nemiri na Novi Kaledoniji se umirjajo, so danes sporočile tamkajšnje francoske oblasti. Na čezmorsko ozemlje v Tihem oceanu so medtem prispeli dodatni francoski vojaki in policisti. Nasilni protesti so na otočju izbruhnili zaradi načrtovanih sprememb ustave o volilni pravici, ki jim oporekajo staroselci.