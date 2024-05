Francija na Novo Kaledonijo poslala vojsko in prepovedala TikTok

Noumea/Pariz, 15. maja - Predsednik francoske vlade Gabriel Attal je danes sporočil, da je Francija na Novo Kaledonijo, ki so jo prizadeli izgredi, poslala vojake, uvedla policijsko uro in prepovedala družbeno omrežje TikTok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nasilni protesti so na otočju izbruhnili zaradi načrtovanih sprememb ustave o volilni pravici.