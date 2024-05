Francija zaradi protestov na Novi Kaledoniji razglaša izredno stanje

Noumea/Pariz, 15. maja - Francoske oblasti bodo danes razglasile izredno stanje na Novi Kaledoniji, potem ko so to francosko čezmorsko ozemlje zajeli nasilni protesti zaradi načrtovanih sprememb ustave o volilni pravici. V protestih so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje, med njimi tudi policist, še več sto ljudi je ranjenih.