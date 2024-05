Pregled - šport, 17. maj (petek)

RICCIONE - Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec ravninske 13. etape dirke po Italiji. Na skoraj povsem ravninski trasi med krajema Riccione in Cento, dolgi 179 km, je imel za tretjo zmago na letošnjem Giru Milan največ moči v ciljnem sprintu glavnine. Slovenski as Tadej Pogačar je končal v glavnini in obdržal vodstvo v skupnem seštevku. Slovenski zvezdnik v rožnati majici vodilnega Pogačar (UAE Emirates) je tudi po današnji etapi zadržal prednost pred zasledovalci v skupni razvrstitvi dirke.

LJUBLJANA - Reka Sava je dodobra skrojila spored evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah na brzicah v Tacnu. Zaradi naraslih voda so organizatorji spremenili in zgostili načrtovani tekmovalni urnik. Kot so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije, je bil danes, ki je sicer prost dan, pod vodo del tribun na prizorišču prvenstva stare celine. Organizatorji seveda pričakujejo, da bo konec tedna minil v znamenju bolj prijaznih razmer. Tekmovanje se bo nadaljevalo v soboto in nedeljo, ko se bo približno 180 tekmovalk in tekmovalcev iz 26 držav pomerilo za naslove evropskih prvakov v slalomu na divjih vodah. V soboto se bodo na progo podali kajakaši in kajakašice, v nedeljo pa še kanuistke in kanuisti.

VILNIUS - Slovenske odbojkarice na mivki so se v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki se odvijajo na pokalu narodov v Litvi, uvrstile v polfinale. Slovenke so najprej odpravile Slovakinje, nato pa so bile po zlatem nizu uspešnejše še od Avstrijk, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

TALLINN - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi prvega turnirja zlate evropske lige v Tallinnu s 3:0 (23, 18, 18) premagala Estonijo. Estonke so bile slovenskim odbojkaricam enakovredne le v prvem nizu.

ŠANGHAJ - Športni plezalci so v prvem kvalifikacijskem krogu za nastop na olimpijskih igrah v Parizu v Šanghaju opravili s predtekmovanjem. Od osmih Slovencev so se v sobotni polfinale uvrstili štirje Luka Potočar in Anže Peharc pri moških ter Lucija Tarkuš in Mia Krampl pri ženskah. Tekmovanje pa so že končali Vita Lukan, Sara Čopar, Zan Lovenjak Sudar in Martin Bergant.

PRAGA - Gostitelji Čehi so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju danes v Pragi premagali Avstrijo s 4:0. Najvišjo zmago dneva so dosegli svetovni podprvaki Nemci, ki so Kazahstan odpravili z 8:2. ZDA so novince Poljake odpravile s 4:1, Danska je s 4:3 premagala Britance.

BANGKOK - Krovna mednarodna nogometna zveza (Fifa) je svetovno prvenstvo za ženske leta 2027 dodelila Braziliji. V glasovanju je danes ta država premagala skupno kandidaturo Belgije, Nemčije in Nizozemske.