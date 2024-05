Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 17. 5. (petek)

LJUBLJANA - Odbor DZ za zdravstvo je večinsko podprl mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, ki meni, naj ustavno sodišče pri obravnavi zahteve SDS in NSi za oceno ustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o prostovoljnem končanju življenja to zavrne, v delu, kjer ni pristojno za odločanje, pa zavrže.

LJUBLJANA - V NSi so danes na spletni strani objavili stališča glede prihajajočih posvetovalnih referendumov. Kot so zapisali, bodo iz načelnih razlogov pri vseh proti, saj menijo, da želi koalicija z referendumi preusmeriti pozornost volivcev od evropskih volitev. Glede konoplje izpostavljajo, da za uporabnike medicinske konoplje ne igra posebne vloge, ali je zrasla v Sloveniji ali tujini. Pri osebni rabi pa negativni učinki pretehtajo nad pozitivnimi. Glede preferenčnega glasu na volitvah v DZ priznavajo, da bi ta povečal moč volivcev, zmanjšala pa bi se moč in vloga političnih strank. Zakonodajalec bo moral tudi paziti, da se ohrani moč kandidatov iz podeželja. Pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pa nasprotujejo, saj kot družba ne moremo postavljati meje, ki določa, kdaj življenja ni več vredno živeti. Občinski odbor NSi Škocjan in društvo Hospic sta danes pripravila tudi dogodek z naslovom Paliativa je alternativa.