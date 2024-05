Pregled - evropske volitve 2024, 17. 5. (petek)

LJUBLJANA - Kandidati SDS, Svobode, NSi, SD, Levice, SLS in Vesne za evropske poslance so v organizaciji Medgeneracijske koalicije Slovenije soočili stališča o bivanjski problematiki mlajše in starejše populacije, duševnem zdravju in trajnostni mobilnosti. Za reševanje stanovanjske krize vidijo različne poti, a se strinjajo, da je treba v obzir vzeti vse razpoložljive možnosti. Strinjajo se, da mora Slovenija na področju duševnega zdravja nujno vlagati v usposabljanje ustreznega kadra, pri čemer izpostavljajo pomen preventive. Kandidati podpirajo tudi dostopen javni prevoz, ob čemer opozarjajo na problem infrastrukture, predvsem železniške.

LJUBLJANA - Lista Zelenih Slovenije na prvo mesto postavlja kakovost življenja ljudi in njihovo opolnomočenje. Varovanje zdravja, kakovostnega in trajnostnega življenja ljudi bo njihova prednostna naloga, so danes ob predstavitvi programa izpostavili na novinarski konferenci. Predstavljajo liberalno-socialno-zeleno politično alternativo v slovenskem političnem prostoru, so dodali.

NOVA GORICA/MURSKA SOBOTA - Kandidat Levice za evropskega poslanca Luka Mesec se je s predstavniki Nove Gorice in italijanske Gorice pogovarjal o pomembnosti odprtih meja in izjavah italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija o prekinitvi schengenskega režima med državama. Pred carinarnico je izpostavil, da je meja na obeh straneh zgodovinsko za marsikoga pomenila tragedijo. V Murski soboti pa so ob odprtju prostorov pomurskega lokalnega odbora Levice, ki sta se ga udeležili nosilka kandidatne liste Levica Nataša Sukič in koordinatorica stranke Asta Vrečko, organizirali pogovor z aktivisti in nevladniki z obeh strani Mure o tem, kako misliti Evropo in delovati lokalno. Pogovora se je udeležila tudi kandidatka Levice Katja Sluga.

PTUJ/VOJNIK - Mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine na terenu predstavlja kandidatko SDS za evropske volitve Zalo Tomašič, dopoldne so bili na Ptuju, kjer je na festivalu Dobrote slovenskih kmetij nazdravila s kandidatom SDS za evropske volitve Francem Kanglerjem, izhaja iz zapisa na družbenem omrežju X. Popoldne pa je z mobilno kavarno gostovala v Vojniku.

VRHNIKA/PIVKA/...- Avtobus z ekipo NSi je dopoldne obiskal Vrhniko in Postojno, popoldne pa Pivko in Logatec. Navzoča sta kandidata za evropska poslanca Matej Tonin in Katja Berk Bevc. Zvečer v Logatcu organizirajo pogovor o Evropi blizu našim ljudem, na katerem sodelujeta kandidatka Mojca Sojar in poslanka NSi Iva Dimic. Kandidatka Vida Čadonič Špelič pa v Škocjanu sodeluje na dogodku občinskega odbora NSi in društva Hospic z naslovom Paliativa je alternativa.

KOPER - Kandidati liste SD za evropske volitve Mojca Kleva Kekuš, Matevž Frangež in Neva Grašič so obiskali Obalo, kjer so se sestali s koprskim županom Alešem Bržanom in obiskali podjetje Innorenew v Izoli. V Črnomlju so organizirali srečanje z vodilnim kandidatom Matjažem Nemcem (SD/S&D), v Murski Soboti pa srečanje in pogovor s kandidatom Milanom Brglezom (SD/S&D).

BREŽICE - Kandidatka Gibanja Svoboda za evropske volitve Tamara Vonta je v Brežicah predstavila program. Predstavitve se je udeležila tudi poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič.