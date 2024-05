EU uvedla sankcije proti Voice of Europe in trem drugim ruskim medijem

Bruselj, 17. maja - Svet EU je danes uvedel sankcije proti spletnemu portalu Voice of Europe in trem drugim ruskim medijem, so sporočili v Bruslju. Po mnenju držav članic ti mediji širijo propagando ruskih oblasti v podporo agresiji proti Ukrajini, sodelujejo pa tudi pri destabilizaciji sosednjih držav. Odslej na ozemlju EU ne smejo več delovati.