Češka zaradi ruske propagande v EU uvedla sankcije proti spletnemu portalu in politikoma

Praga, 28. marca - Češka vlada je v sredo uvedla sankcije proti ruskemu spletnemu portalu Voice of Europe ter politikoma Viktorju Medvedčuku in Artjomu Marčevskemu zaradi širjenja ruske propagande v Evropski uniji, poročajo tuje tiskovne agencije. Češki premier Peter Fiala je poudaril, da je Rusija s propagando želela pridobiti vpliv v EU in Evropskem parlamentu.