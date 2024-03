Predstavniki SDS za intervjuje za Voice of Europe niso prejeli plačila, trdijo v stranki

Ljubljana, 29. marca - Za intervjuje za spletni portal Voice of Europe predstavniki SDS niso prejeli plačila, so danes za STA sporočili iz stranke. Ob tem so v največji opozicijski stranki izpostavili proukrajinska stališča, ki so jih za omenjeni medij, ki se je znašel v središču afere glede domnevnega ruskega vplivanja v EU, podali njihovi predstavniki.