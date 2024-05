EU naj bi pripravljala ukrepe zoper Voice of Europe in več ruskih medijev

Bruselj, 15. maja - EU bo prepovedala delovanje spletnega portala Voice of Europe, ki je bil nedavno razkrit kot del ruske operacije vplivanja, so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili neimenovani diplomatski viri. Prepovedi naj bi uvedli tudi za ruska časnika Izvestija in Ruska Gazeta ter tiskovno agencijo Ria Novosti.