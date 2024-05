Sindikati očitajo Arisu diskriminacijo na podlagi starševstva oziroma zdravstvenega stanja

Ljubljana, 17. maja - V sindikatih očitajo Arisu diskriminacijo na podlagi nosečnosti, materinstva, starševstva oziroma zdravstvenega stanja. Aris s podzakonskimi akti ter interpretacijo le-teh namreč postavlja ovire pri strokovnem udejstvovanju znanstvenicam, ki so se odločile za materinstvo, in vsem, ki so bili zaradi bolezni dlje časa odsotni, so opozorili.