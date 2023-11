Aris z nekaterimi novostmi na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Ljubljana, 21. novembra - V ljubljanskem Grand Hotelu Union se je v organizaciji Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) danes začel dvodnevni nacionalni dogodek Dan Aris 2023: Podpiramo odličnost. Na njem so predstavili nekatere spremembe in novosti Arisa na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.