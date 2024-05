Pregled - šport, 15. 5. (sreda)

MILANO - Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagal v 11. etapi kolesarke dirke po Italiji. Konkurenco je ugnal s prepričljivim sprintom v zadnjih metrih etape v kraju Francavilla al Mare na obali Jadranskega morja. Slovenec Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v na trenutke kaotični etapi ohranil rožnato majico vodilnega. Pogačar je ohranil prednost dveh minut in 40 sekund pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe).

LJUBLJANA - Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu so podelili prvi komplet kolajn. V posamičnem krosu, ki je bil prvič na sporedu prvenstev, sta zlato kolajno osvojila Švicarka Alena Marx in Čeh Vid Prindiš, srebrni sta pripadli Poljakinji Klaudii Zwolinski, bronasti pa Francozinji Camille Prigent in Švicarju Martinu Dougoudu. Ajda Novak je zasedla sedmo, Eva Terčelj 12., Tine Kancler 13., ti trije so se uvrstili na četrtkovo tekmo v klasičnem krosu, Jakob Šorli 20., Eva Alina Hočevar 34. in Peter Kauzer 37. mesto.

ŠENČUR - Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so na prvi polfinalni tekmi lige Nova KBM izgubili proti Cedeviti Olimpiji s 86:98 (28:26, 43:46, 64:74). Druga tekma bo v nedeljo v Ljubljani. V drugem polfinalu po prvi tekmi vodi Kansai Helios, ki je v gosteh zanesljivo opravil s Krko, drugo tekmo pa bodo v soboto gostili Domžalčani.

BEOGRAD - Košarkarji Crvene zvezde so na drugi tekmi finala regionalne lige Aba v Beogradu premagali Partizan z 80:73 (17:19, 38:38, 61:57). Crvena zvezda tako vodi z 2:0 v zmagah. Tretja tekma bo v nedeljo, ekipi igrata na tri zmage, morebitni četrta in peta pa 21. in 25. maja.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja se 29. v zgodovini veselijo naslova državnih prvakinj. Sezono prve ženske rokometne lige so sklenile brez oddane točke. Zmagale so na vseh 20 tekmah. Ljubljanska zasedba si je novo lovoriko zagotovila že tri kroge pred koncem lige za prvaka, ko je bila v Ajdovščini proti Mlinotestu boljša s 34:17. Z Mlinotestom, ki si je prav tako predhodno že zagotovil drugo mesto, se je srečala tudi danes v zadnjem krogu in ga ugnala z 41:17.

LJUBLJANA - Do začetka poletnih olimpijskih iger v Parizu je še 72 dni. Na slovesnosti ob odprtju iger bo navzoča tudi številčna slovenska odprava. Člani slovenske delegacije, športniki, bodo tudi tokrat od pet do glave oblečeni v prepoznavna oblačila. Najbolj prepoznaven kos oblačil bo pokrivalo, na glave si bodo poveznili francoske baretke. Vlogo glavnega oblikovalca je tudi tokrat prevzel Sandi Murovec. Njegovo sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije sega v leto 2012, ko je oblikoval svojo prvo slovensko olimpijsko kolekcijo za takratne poletne olimpijske igre v Londonu. Olimpijska oblačila slovenske reprezentance so tokrat oblikovana nekoliko bolj elegantno, a še vedno funkcionalno, so še dodali. Tudi tokratno kolekcijo kot vse dosedanje krasijo tradicionalne barve, ki so zaščitene s strani OKS, in črtna oblika Triglava.

PARIZ - Teniško odprto prvenstvo Francije v Parizu, ki se bo začelo v ponedeljek, bo znova imelo višji nagradni sklad. Kot je poročala avstrijska tiskovna agencija Apa, so organizatorji na drugem grand slamu sezone poskrbeli za 7,82 odstotka večjo denarno pogačo. Tako bodo v Parizu skupaj izplačali 53,48 milijona evrov. Prvaka v posamični ženski in moški kategoriji bosta dobila po 2,4 milijona evrov, finalista pa po 1,2 milijona. Poraz v prvem krogu še vedno prinese 73.000 evrov, zmaga v prvem krogu pa 110.000 evrov. Vsi zneski so bruto.

PRAGA - Hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne skupine, ki ga gostita Praga in Ostrava, so danes odigrali štiri tekme. Gostitelji Čehi so tokrat igrali proti Danski in zmagali s 7:4. Na drugi tekmi skupine A je Švica ugnala Veliko Britanijo s 3:0. V skupini B je Nemčija proti Latviji slavila z 8:1, Slovaška pa Poljsko s 4:0.

Košarkarji New York Knicks so v drugem krogu končnice vzhodne konference severnoameriške lige NBA doma premagali Indiano Pacers s 121:91 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:2. Enako je uspelo Denver Nuggets, ki so na domačem parketu s 112:97 premagali Minnesoto Timberwolves in so le še zmago oddaljeni od konferenčnega finala na zahodu.

Hokejisti Edmontona so v polfinalu vzhodne konference severnoameriške lige NHL premagali Vancouver Canucks s 3:2 in izid v zmagah izenačili na 2:2. Na vzhodu pa je Boston na gostovanju na Floridi presenetljivo slavil z 2:1 in v skupnem seštevku znižal na 3:2.