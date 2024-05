Pregled - svet, 15. 5. (sreda)

BRATISLAVA - V streljanju po srečanju slovaške vlade v kraju Handlova je bil ranjen premier Robert Fico, ravno ko se je rokoval s privrženci. Osumljenca za streljanje, domnevno 71-letnika, so prijeli, Fica pa so prepeljali v bolnišnico, kjer se borijo za njegovo življenje. Slovaško notranje ministrstvo je sporočilo, da je šlo za poskus atentata. Dogodek je šokiral državo. Odhajajoča slovaška predsednica Zuzana Čaputova je poskus atentata označila za okrutnega in neusmiljenega in kot napad na demokracijo.

NEW YORK/BRUSELJ/MOSKVA - Atentat na slovaškega premierja Roberta Fica je odmeval po celem svetu. Napad so obsodili generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in voditelji številnih evropskih in ostalih držav, med njimi ameriški predsednik Joe Biden, ruski voditelj Vladimir Putin, nemški kancler Olaf Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron, madžarski premier Viktor Orban in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinska vojska je začela premeščati enote v harkovski regiji s ciljem zmanjšati izgube. V okolici vasi Vovčansk in Lukjanci so se v odgovor na kopenske napade ruske vojske zgodili premiki ukrajinski enot na primernejše položaje s ciljem zmanjšati žrtve in izgube na svoji strani, je ponoči sporočila ukrajinska vojska. Ruska vojska še naprej krepi pritisk na ukrajinsko obrambo v regiji Harkov, poročali pa so tudi o uspehu na južnem bojišču, kjer so ponovno prevzeli nadzor nad delom zaporoške regije. Zaradi okrepljenih ruskih napadov na več delov države je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odpovedal napovedane poti v tujino. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je ocenil, da ruske sile v skladu z načrti vsakodnevno napredujejo na vseh frontah v Ukrajini.

KIJEV - Državni sekretar ZDA Antony Blinken je napovedal dodatno vojaško pomoč ukrajinskim silam v višini dveh milijard dolarjev oz. nekaj več kot 1,8 milijarde evrov. Ob tem je podobno kot britanski zunanji minister David Cameron izjavil, da se lahko Ukrajina sama odloči, ali bo ameriško orožje uporabila v napadih na cilje v Rusiji. Denar bo namenjen zagotavljanju orožja in investicijam v ukrajinsko infrastrukturo. Ukrajini bodo z njim tudi pomagali pri nakupih vojaške opreme iz drugih držav.

MOSKVA - Ruska zračna obramba je ponoči nad svojim ozemljem prestregla in uničila 17 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in deset raket atacms, je sporočilo obrambno ministrstvo. Dva drona sta povzročila eksplozijo v skladišču goriva v južni regiji Rostov, je na Telegramu pojasnil guverner regije Vasilij Golubev. Po navedbah ministrstva je zračna obramba prestregla in uničila 17 ukrajinskih dronov v več regijah ob meji z Ukrajino ter deset raket atacms nad anektiranim polotokom Krim.

GAZA - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je bilo iz mesta Rafa na jugu Gaze, kjer se krepijo napadi izraelskih sil, evakuiranih že skoraj pol milijona ljudi. Ob tem je vztrajal, da se ni zgodila humanitarna katastrofa, ki jo je v primeru izraelskega napada na Rafo napovedovala praktično celotna mednarodna skupnost. Mesto Rafa in okolico je moralo od 6. maja, ko je izraelska vojska začela izdajati ukaze za evakuacijo, zapustiti skoraj 450.000 ljudi, je v torek sporočila agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA). Izraelska vojska medtem še krepi in stopnjuje zračne napade na celotnem območju Gaze, tako v okolici mesta Rafa kot v osrednji in severni Gazi, kjer sta tarča izraelskih napadov med drugim tudi begunsko taborišče Džabalija in mesto Gaza.

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je Izrael pozval, naj nemudoma konča vojaško operacijo v Rafi na skrajnem jugu Gaze. Kot je dejal, bi njeno nadaljevanje namreč močno poslabšalo odnose med EU in Izraelom in dodatno poglobilo humanitarno krizo Palestincev na območju.

WASHINGTON - ZDA načrtujejo novo dobavo orožja Izraelu v vrednosti več kot milijardo dolarjev. Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je o tem obvestila kongres, je včeraj poročal Wall Street Journal, ki se sklicuje na neimenovane vire. Paket naj bi vseboval tankovsko strelivo, taktična oklepna vozila in minometne granate. Ameriška vlada trenutno zadržuje dobavo tako imenovanih težkih bomb zaradi izraelske vojaške akcije v Rafi na jugu območja Gaze.

AMSTERDAM - Vodja nizozemske skrajne desnice Geert Wilders je sporočil, da so s koalicijskimi partnerji dosegli dogovor o oblikovanju vlade. Podrobnosti dogovora niso znane, niti ni jasno, kdo bo premier, potem ko se je moral Wilders zaradi nezadostne podpore temu položaju odpovedati. Rok za oblikovanje vlade se izteče ob polnoči.

BRUSELJ - EU in zveza Nato sta posvarili Gruzijo, da se s sprejetjem zakona o tujem vplivu oddaljuje od njiju. Nato je zakon označil za korak v napačno smer, visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je Tbilisi pozval, naj ga umakne. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je izrazil obžalovanje ob sprejetju zakona. V skladu z zakonom, ki se zgleduje po ruski zakonodaji, se bodo morale nevladne organizacije, ki prejemajo 20 ali več odstotkov prihodkov iz tujine, registrirati kot delujoče pod tujim vplivom. Zaradi zakona v zakavkaški državi od začetka aprila potekajo množični protivladni protesti.

NOUMEA/PARIZ - Francoske oblasti nameravajo razglasiti izredno stanje na Novi Kaledoniji, potem ko so to francosko čezmorsko ozemlje zajeli nasilni protesti zaradi načrtovanih sprememb ustave o volilni pravici, po kateri bi lahko pravico dobilo na tisoče francoskih volivcev. V protestih so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje, med njimi tudi policist, še več sto ljudi je ranjenih.

NEW YORK - Visoki predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schmidt je v Varnostnem svetu ZN pozval narode Bosne in Hercegovine, naj izkoristijo priložnost za vstop v EU, ki je začela pristopna pogajanja. Varnostni svet je imel odprto sejo ob rednem polletnem poročilu visokega predstavnika, na katero so povabili tudi predsednika predsedstva BiH Denisa Bečirovića.

PARIZ - Francoski policisti nadaljujejo iskanje zapornika Mohameda Amre in kriminalcev, ki so ga v torek osvobodili v napadu na zaporniški kombi ter ubili dva pravosodna policista. Po besedah notranjega ministra Geralda Darmanina so v iskalno akcijo vložili veliko sredstev. Na zahtevo francoskih oblasti pa je mednarodna organizacija kriminalistične policije Interpol izdala tiralico.

BRUSELJ - Evropska komisija je napoved gospodarske rasti EU v 2024 zvišala z 0,9 na 1,0 odstotka, napoved rasti bruto domačega proizvoda (BDP) evrskega območja pa ohranila pri 0,8 odstotka. Inflacija bo še naprej upadala, v evrskem območju bo vrednost dveh odstotkov dosegla v drugi polovici 2025. Napoved po navedbah Bruslja spremlja visoka negotovost.

DUBLIN - Irska bo Palestino priznala do konca meseca, je dejal podpredsednik vlade v Dublinu Micheal Martin. Dodal je, da točen datum sicer še ni določen oziroma se lahko spremeni, vendar pa se kot možen datum omenja 21. maj.

OTTAWA - V 93. letu je umrla kanadska pisateljica, Nobelova nagrajenka za literaturo Alice Munro, znana kot velika mojstrica kratkih zgodb. Njena urednica Deborah Treisman in dolgoletni prijatelj David Staines sta potrdila, da je Munro umrla v ponedeljek zvečer v domu za starejše v Ontariu.