Fajon in katarski premier za nadaljevanje pogovorov o premirju v Gazi

Doha, 14. maja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes v Dohi sestala s katarskim premierjem in zunanjim ministrom Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem, s katerim sta se zavzela za nadaljevanje pogovorov o premirju v Gazi, ki so zastali. V luči tega je Fajon poudarila, da so zdaj še toliko bolj pomembni mednarodni napori za končanje konflikta.