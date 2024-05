Mejni prehod Rafa rešilna bilka za Palestince v Gazi

piše posebni poročevalec STA Robert Petrovič

Ariš, 14. maja - Od začetka vojne med Izraelom in Hamasom je prehod Rafa na meji z Egiptom rešilna bilka za Palestince v Gazi. Tovornjaki, ki prečkajo mejo in v enklavo dostavijo humanitarno pomoč, so za tamkajšnje prebivalce pogosto razlika med življenjem in smrtjo. Nedavno zaprtje meje pa je po besedah humanitarcev zaostrilo že tako obupno humanitarno krizo.