Višje sodišče potrdilo kazen pet let zapora Gašperinu zaradi jemanja podkupnin pri tehničnih pregledih

Ljubljana, 13. maja - Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo obrambe in potrdilo sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je tehničnega preglednika Florijana Gašperina zaradi prejemanja podkupnin in ponarejanja listin pri tehničnih pregledih obsodilo na enotno kazen pet let zapora in šest tisoč evrov stranske denarne kazni.