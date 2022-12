Tožilstvo za domnevno podkupljivega preglednika predlaga šest let zapora, sodba bo znana v petek

Ljubljana, 20. decembra - Tožilstvo za nekdanjega tehničnega preglednika Florijana Gašperina, ki naj bi za podkupnino potrjeval tehnične preglede za tehnično pomanjkljive avtomobile, predlaga šest let zapora in stransko denarno kazen v višini 10.000 evrov. Obramba pa meni, da ni dovolj dokazov, in predlaga oprostilno sodbo, poročajo časniki. Sodba bo znana v petek.