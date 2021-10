Na sojenju zaradi podkupovanja pri tehničnih pregledih priče potrdile izročanje denarja

Ljubljana, 27. oktobra - V sojenju Florijanu Gašperinu, obtoženemu prejemanja podkupnin, zlorabe uradnega položaja in ponarejanja listin pri tehničnih pregledih, so danes zaslišali več prič, ki so leta 2016 opravile tehnične preglede v podjetju, kjer je bil obtoženi zaposlen. Ena od prič je povedala, da je Gašperinu izročila 20 evrov, da bi vozilo uspešno opravilo pregled.