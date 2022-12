Znana bo sodba podkupljivemu pregledniku vozil

Ljubljana, 23. decembra - Na ljubljanskem okrožnem sodišču bodo danes izrekli sodbo podkupljivemu pregledniku vozil Florijanu Gašperinu. Ta naj bi za podkupnino potrjeval tehnične preglede za tehnično pomanjkljive avtomobile. Tožilstvo je zanj predlagalo šest let zapora in stransko denarno kazen v višini 10.000 evrov, so poročali mediji.