Pripombe k predlogu zakona o pravici do pozabe po prebolelem raku se zavzemajo tudi za vključitev drugih bolezni

Ljubljana, 13. maja - Ministrstvo za zdravje je na predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov v javni razpravi prejelo 12 pripomb oziroma predlogov. V skladu z njimi bi denimo v zakon vključili tudi druge primerljive bolezni. Predlog zakona bodo na vlado poslali predvidoma jeseni, so navedli za STA.