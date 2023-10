Pododbor DZ o težavah otrok in mladih z rakom ter njihovih staršev

Ljubljana, 10. oktobra - Parlamentarni pododbor za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji je današnjo sejo namenil obravnavi težav, s katerimi se v času zdravljenja in rehabilitacije srečujejo otroci in mladi, ki so zboleli za rakom. Pododbor bo na podlagi današnje razprave pripravil priporočila za njihovo odpravljanje in jih naslovil na pristojni ministrstvi ter ZZZS.