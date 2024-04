Predlog zakona o pravici do pozabe po prebolelem raku v javni razpravi

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo vložilo predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov. To pravico bodo imeli, če je od ozdravitve minil določen čas. Isto pravico bodo imeli tisti, ki so oboleli za hepatitisom C in HIV, navaja ministrstvo za zdravje. Rok za pripombe je 6. maj.