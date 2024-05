Pregled - šport, 10. 5. (petek)

PERUGIA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je storil še en velik korak k zmagi na dirki po Italiji, čeprav je za njo šele prvi teden. Kolesar ekipe UAE Emirates je namreč potolkel konkurenco tudi na dobrih 40 kilometrov dolgem kronometru, ki se je končal v Perugii, in prepričljivo povečal prednost v vodstvu skupnega seštevka.

DOHA - Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Dohi v metu diska zmagal s 70,48 m in postal drugi v sezoni, ki je presegel 70 m. Tina Šutej je bila v skoku s palico tretja s 4,63 m, Lia Apostolovski četrta v skoku v višino z 1,88 m, Anita Horvat, četrta slovenska predstavnica, pa je bila deseta, zadnja v teku na 800 m (2:05,06).

OSTRAVA - Najboljši hokejisti na svetu so danes začeli letošnje svetovno prvenstvo elitne skupine. Gosti ga Češka v Pragi in Ostravi, za uvod pa so zmage dosegli Nemci, ki so s 6:4 premagali Slovake, Švicarji so bili s 5:2 bolšji od Norvežanov, v večernih tekmah pa je Češka po kazenskih strelih premagala Finsko z 1:0, Švedi pa so Američane ugnali s 5:2.

BEOGRAD - Košarkarji Partizana so drugi finalisti lige Aba. Polfinalno serijo proti Budućnosti so dobili z 2:1 v zmagah. Odločilno tretjo tekmo v Beogradu so dobili s 100:86 (23:21, 48:54, 73:71). V finalu regionalnega tekmovanja se bodo merili s Crveno zvezdo.

PORTO - Na dirki svetovnega prvenstva v reliju na Portugalskem je po drugem tekmovalnem dnevu v vodstvu svetovni prvak, Finec Kalle Rovanperä (Toyota). A ima pred nadaljevanjem relija, pete postaje sezone svetovnega prvenstva, le sekundo naskoka pred moštvenim sotekmovalcem Francozom Sebastienom Ogierjem.

AJDOVŠČINA - Najboljši slovenski dirkači so danes začeli novo domačo sezono v reliju. Na prvi dirki sezone državnega prvenstva 2024, reliju Vipavska dolina, je po današnjem superspecialu v vodstvu Rok Turk (Hyundai i20), a le pol sekunde pred državnim prvakom Markom Grossijem (Hyundai i20 R5).

TACEN - Kajakaši in kanuisti so na novinarski konferenci predstavili svoja pričakovanja pred evropskim prvenstvom v slalomu na divjih vodah, ki bo od 15. do 19. maja potekalo v Tacnu. Na prvenstvu bo nastopilo po šest slovenskih kanuistov in kajakašev, od katerih najvišje merijo Benjamin Savšek, Luka Božič, Peter Kauzer in Eva Terčelj.

ALMATY - Aktualna evropska podprvakinja Kaja Kajzer je na judoističnem grand slamu v Kazahstanu zasedla sedmo mesto. Repasažne boje je zaradi poškodbe prsta na levi roki predala, zdaj pa bodo na vrsti zdravniški pregledi, ki bodo pokazali, ali bo sploh lahko potovala na svetovno prvenstvo, ki se bo čez dober teden dni začeli v Abu Dabiju.

LJUBLJANA - Slovenska balinarska reprezentanca se bo s svetovnega prvenstva v francoskem Saint Vulbasu domov vrnila s petimi odličji, pred sobotnim finalnim dnem pa ostaja v igri za štiri zlate medalje, so sporočili iz Balinarske zveze Slovenije.

ESSEN - Slovenski lokostrelec Den Habjan Malavašič se bo v nedeljo pomeril za zlato medaljo in naslov evropskega prvaka na evropskem tarčnem prvenstvu v Essnu v Nemčiji. Na poti do finala je zmagal v šestih dvobojih, njegov nasprotnik pa bo Mete Gazoz iz Turčije, trenutni olimpijski prvak, so sporočili iz Lokostrelske zveze Slovenije.

OKLAHOMA CITY - Košarkarji Dallasa so na drugi tekmi polfinala zahodne konference lige NBA premagali Oklahoma City Thunder s 119:110 in pred selitvijo v Teksas skupni izid v zmagah poravnali na 1:1. Ključni igralec je bil tudi tokrat Luka Dončič z 29 točkami, 10 skoki, sedmimi podajami, tremi ukradenimi žogami in blokado.

MIAMI - Hokejisti New York Rangers, najboljše moštvo rednega dela severnoameriške lige NHL, v končnici nadaljujejo zmagoviti niz. V pretekli noči so po podaljšku s 3:2 premagali Carolina Hurricanes in za uvrstitev v konferenčni finale potrebujejo zgolj še zmago. Na drugi tekmi večera so Dallas Stars izenačili serijo s Colorado Avalanche na 1:1 v zmagah.